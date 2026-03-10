Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
Intesa Sanpaolo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Intesa Sanpaolo habe sich ambitionierte Ziele für Effizienz und Kosten gesetzt./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
5.39 €
Abst. Kursziel*:
29.89%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
5.38 €
Abst. Kursziel aktuell:
30.11%
Analyst Name::
Paola Sabbione
KGV*:
-
