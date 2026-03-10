Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'166 1.3%  SPI 18'197 1.3%  Dow 47'741 0.5%  DAX 23'887 2.0%  Euro 0.9040 0.0%  EStoxx50 5'818 2.3%  Gold 5'177 0.6%  Bitcoin 55'033 3.3%  Dollar 0.7761 -0.2%  Öl 91.0 1.4% 
Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

4.85
CHF
0.17
CHF
3.52 %
09:24:55
BRXC
10.03.2026 08:34:06

Intesa Sanpaolo Overweight

Intesa Sanpaolo
4.83 CHF 3.25%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Intesa Sanpaolo habe sich ambitionierte Ziele für Effizienz und Kosten gesetzt./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

