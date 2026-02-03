Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.57CHF
0.08CHF
1.40 %
11:28:49
BRXC
03.02.2026 09:23:44
Intesa Sanpaolo Buy
Intesa Sanpaolo
5.57 CHF 1.40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 5,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Businessplan der Italiener bis 2029 sei solide, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
5.90 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6.04 €
Abst. Kursziel*:
-2.27%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6.07 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.80%
Analyst Name::
Giovanni Razzoli
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|09:23
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
