Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.61CHF
0.04CHF
0.70 %
13:42:19
BRXC
04.02.2026 11:27:15
Intesa Sanpaolo Buy
Intesa Sanpaolo
5.61 CHF 0.70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,45 auf 6,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ignacio Cerezo am Dienstagmittag nach der Auswertung des Businessplans der Italiener. Die Wachstumsziele seien entscheidend für die Neubewertung./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6.55 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.10 €
|
Abst. Kursziel*:
7.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.96%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
