Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intesa Sanpaolo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Intesa Sanpaolo von 6,20 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Italiener hätten das vierte Quartal genutzt, um Risiken in der Bilanz abzubauen, was sich negativ auf den Gewinn ausgewirkt habe, schrieb Philipp Häßler am Dienstag. Die neuen 2029-Ziele seien erreichbar und untermauerten erneut, dass die Bank in einer eigenen Liga spiele. Gleichzeitig locke die Aktie mit einer hohen Dividendenrendite./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6.07 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
02.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.02.26