Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.57
CHF
0.08
CHF
1.40 %
11:28:49
BRXC
03.02.2026 10:49:00

Intesa Sanpaolo Kaufen

Intesa Sanpaolo
5.57 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Intesa Sanpaolo von 6,20 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Italiener hätten das vierte Quartal genutzt, um Risiken in der Bilanz abzubauen, was sich negativ auf den Gewinn ausgewirkt habe, schrieb Philipp Häßler am Dienstag. Die neuen 2029-Ziele seien erreichbar und untermauerten erneut, dass die Bank in einer eigenen Liga spiele. Gleichzeitig locke die Aktie mit einer hohen Dividendenrendite./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

