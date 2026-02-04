Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.61CHF
0.04CHF
0.68 %
13:43:03
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.02.2026 11:50:01
Intesa Sanpaolo Buy
Intesa Sanpaolo
5.61 CHF 0.68%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,90 auf 6,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Businessplan der Italiener bis 2029 zeige das Bild eines weiter soliden Konzerns mit guter Vorhersagbarkeit, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.10 €
|
Abst. Kursziel*:
11.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.04%
|
Analyst Name::
Giovanni Razzoli
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|11:50
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|11:50
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|11:50
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.61
|0.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|12:00
|
Deutsche Bank AG
Danone Sell
|11:59
|
Deutsche Bank AG
Sartorius vz. Buy
|11:58
|
Deutsche Bank AG
Akzo Nobel Buy
|11:58
|
Deutsche Bank AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|11:50
|
Deutsche Bank AG
Intesa Sanpaolo Buy
|11:47
|
Deutsche Bank AG
SAP Buy