NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,90 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marco Nicolai hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen bis 2026 um bis zu fünf Prozent wegen einer besser als gedachten Entwicklung beim Zins- und Provisionsüberschuss sowie den Erträgen im Versicherungsgeschäft an./tih/zb;