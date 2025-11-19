Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

3.98
CHF
0.10
CHF
2.55 %
19.11.2025
BRXC
20.11.2025 07:12:14

International Consolidated Airlines Overweight

International Consolidated Airlines
3.98 CHF 2.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für die Airline-Holding blieben zunächst günstig, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend nach der "UK Leaders"-Konferenz. Die Aktienbewertung findet er attraktiv. Die IAG-Papiere stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
JP Morgan Chase & Co.
-
Rating jetzt:
Overweight
4.26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
3.78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Gowers
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse