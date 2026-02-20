International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Fluggesellschaften sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen. IAG sei dafür am besten positioniert./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
4.90 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
4.36 £
Abst. Kursziel*:
12.51%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
4.35 £
Abst. Kursziel aktuell:
12.62%
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
18.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
16.02.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
09.02.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächer (finanzen.ch)
09.02.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
06.02.26
|Optimismus in London: FTSE 100 schlussendlich fester (finanzen.ch)
06.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
06.02.26
|Pluszeichen in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11:05
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.55
|0.71%
