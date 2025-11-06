Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’294 0.0%  SPI 16’986 0.0%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’741 0.0%  Euro 0.9323 0.1%  EStoxx50 5’612 0.0%  Gold 4’009 0.8%  Bitcoin 81’771 0.1%  Dollar 0.8084 0.2%  Öl 64.0 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Plug Power-Aktie schwächelt: Fokus auf Grossprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig
SoundHound-Aktie verliert: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber
Tesla-Aktie stärker: Musk erhält Chance auf Billionen-Aktienpaket
Suche...

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.01
CHF
-0.38
CHF
-8.55 %
10:15:04
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 08:42:47

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
4.00 CHF -8.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding liege zwar unter der Erwartung, der Jahresausblick stehe aber, schrieb Alex Irving am Freitag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4.70 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3.78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:24 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
08:42 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
22.10.25 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09.10.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen