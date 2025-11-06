International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.01CHF
-0.38CHF
-8.55 %
10:15:04
BRXC
07.11.2025 08:42:47
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines
4.00 CHF -8.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding liege zwar unter der Erwartung, der Jahresausblick stehe aber, schrieb Alex Irving am Freitag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.70 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3.78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|09:24
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|
RBC Capital Markets
International Consolidated Airlines Outperform
|09:23
|
JP Morgan Chase & Co.
HENSOLDT Overweight
|09:17
|
Warburg Research
SUSS MicroTec Buy
|09:15
|
Warburg Research
KRONES Buy
|09:14
|
Warburg Research
HENSOLDT Hold
|09:13
|
Warburg Research
Daimler Truck Buy
|09:01
|
UBS AG
Tesla Sell