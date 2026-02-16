Ausblick Amrize: Solides Wachstum erwartet - Aufschwung in Sicht

Dennoch sollte der Baustoffkonzern die eigenen Jahresziele erreichen. Für 2026 sehen die Rahmenbedingungen wieder besser aus.

Die Zahlen präsentiert Amrize am Dienstag, 17. Februar, das Ergebnis zum Geschäftsjahr 2025. Zum AWP-Konsens haben insgesamt neun Analysten beigetragen.

2025 (in Mio USD) AWP-Konsens 2024 Umsatz 11'929 11'704 - Building Materials 8'447 8'329 - Building Envelope 3'387 3'375 Adj. EBITDA 3'022 3'066 Adj. EBITDA-Marge (%) 25,4 26,2

Wie ist die Geschäftslage?

Analysten rechnen mit einem verhaltenen Geschäftsgang im vierten Quartal. Das Wetter war zwar kälter, gleichzeitig aber auch trockener gewesen als im Jahresvergleich, was die Baubranche weniger stark gebremst haben dürfte. Dagegen dürfte die schwächere Hurrikansaison die Nachfrage nach Dächern und Fassadenteilen gebremst haben.

Zudem wird sich der längste Regierungsstillstand in der Geschichte der USA auf die Aufträge ausgewirkt haben. Allerdings könnte dieser Government Shutdown auch nur zu Verschiebungen und weniger zur Absage von Bauprojekten geführt haben. Die Preise neigten nach Ansicht von Analysten zur Schwäche, dürften sich aber 2026 erholen.

Was sind die Finanzziele für 2025?

Amrize hat Ende Oktober die Umsatzziele für das Gesamtjahr 2025 nach oben geschraubt. Neu soll ein Umsatz von 11,7 bis 12,0 Milliarden Dollar erreicht werden, nachdem zuvor 11,4 bis 11,8 Milliarden angepeilt worden waren. Nicht verändert wurden die Prognosen eines adjustierten EBITDA von 2,9 bis 3,1 Milliarden Dollar sowie einer Nettoverschuldungsrate von unter 1,5x EBITDA per Ende Jahr.

Wie präsentiert sich die Lage 2026?

Die strukturellen Aussichten für Bauausgaben und die Nachfrage nach Baumaterial sind robust. Treiber sind Investitionen für die Wiederansiedlung von Fabriken in den USA, Infrastrukturprojekte und die Erholung des Wohnungsbaus angesichts sinkender Zinsen.

Im Zementgeschäft dürften die Preise nach einer Phase der Schwäche wieder steigen. Zudem sollten erste Effekte aus Kostensenkungsmassnahmen im Gebäudehüllengeschäft die Ergebnisentwicklung stützen. Das Effizienzprogramm "Aspire" soll die Betriebsgewinnmarge um 50 Basispunkte pro Jahr steigern und im Zeitraum 2025 bis 2028 Gesamtsynergien von über 250 Millionen Dollar bringen.

Was treibt das Wachstum an?

Für die Zukunft zeigt sich Amrize-Chef Jan Jenisch optimistisch: Die Pipeline für den Bau von Rechenzentren sei für die nächsten drei, vier Jahre gefüllt, sagte er unlängst in einem Interview mit der NZZ: "Allein rund um Washington (DC) werden derzeit 500 Datenzentren gebaut." Neben Zement und Beton liefert Amrize für diesen Wachstumsbereich auch Dachsysteme. Das Geschäft soll sich laut dem Konzernchef in den nächsten zwei Jahren verdoppeln.

Zudem profitiert Amrize von Akquisitionen: Zuletzt hatte der Konzern die Übernahme des texanischen Zuschlagsstoffunternehmens PB Materials mit 26 Standorten und einem Umsatz von über 180 Millionen US-Dollar angekündigt. Damit expandiert Amrize in einer Gegend mit einem starken Wachstum von Energie-, Rechenzentren- und Infrastrukturprojekten. Die Akquisition bringt laut Jenisch 1,5 Prozent zusätzliches Wachstum . "Zugleich wachsen wir auch organisch und bauen eine Reihe bestehender Werke aus."

Zuvor hatte der Konzern Mitte Dezember den Ausbau seines grössten Zementwerks Ste. Genevieve im US-Bundesstaat Missouri abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme der Erweiterung steigt die Produktionskapazität der Anlage um 660'000 US-Tonnen (rund 600'000 metrische Tonnen) pro Jahr auf insgesamt 5,5 Millionen US-Tonnen jährlich.

Wie läuft die Aktie?

Die Aktien von Amrize haben sich seit Jahresbeginn um 2,4 Prozent verteuert. Damit entwickelten sie sich etwas besser als der Gesamtmarkt und auch deutlich besser als die Aktien des einstigen Mutterkonzerns Holcim, die rund 10 Prozent im Minus sind. Allerdings haben die Holcim-Aktien erst von Berichten über eine mögliche Aufweichung der EU-Emissionsregeln vor zwei Wochen einen Schlag erhalten. Amrize ist davon nicht betroffen, weil sich der Konzern nur auf Nordamerika konzentriert.

