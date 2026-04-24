NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Zahlen und Ausblick von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Chipkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Betrachtung des Zahlenwerks. Während er mit Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder schon mit einer positiven Umsatzentwicklung in der Sparte Rechenzentren gerechnet habe, sei es für ihn schon überraschender gekommen, dass Intel im Geschäft mit Produkten für Endanwender die Erwartungen derart übertroffen habe. Insgesamt sei die Nachfrage offensichtlich weiter robust. Zudem hätten die Unternehmensziele die Markterwartungen klar übertroffen./rob/la/ajx;