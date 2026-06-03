Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.33 Prozent auf 30’560.24 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.227 Prozent auf 30’730.11 Punkte an der Kurstafel, nach 30’660.60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’441.80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 30’762.20 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.875 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 27’710.36 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 24’720.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21’662.58 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.24 Prozent zu. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 4.70 Prozent auf 304.47 USD), Intel (+ 4.34 Prozent auf 112.61 USD), Fastenal (+ 4.05 Prozent auf 46.54 USD), QUALCOMM (+ 3.82 Prozent auf 250.04 USD) und Walmart (+ 2.94 Prozent auf 116.38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Datadog A (-8.38 Prozent auf 246.57 USD), Charter A (-7.22 Prozent auf 130.14 USD), Atlassian (-6.86 Prozent auf 101.62 USD), Zscaler (-6.17 Prozent auf 135.25 USD) und Fiserv (-6.03 Prozent auf 53.06 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14’239’858 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.41 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch