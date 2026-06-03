Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’218 -0.7%  SPI 18’739 -0.6%  Dow 50’871 -0.9%  DAX 24’796 -1.3%  Euro 0.9184 0.3%  EStoxx50 6’054 -0.9%  Gold 4’439 -1.1%  Bitcoin 52’364 -0.4%  Dollar 0.7919 0.7%  Öl 98.0 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Mogelpackung Öko-Fonds? Was wirklich hinter den Nachhaltigkeitsfiltern von ETFs steckt
Nestlé-Aktie im Minus: Yfood wird vollständig übernommen
Ausblick: Broadcom präsentiert Quartalsergebnisse
UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot

1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 03.06.2026 18:01:26

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittwochmittag im Minus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittwochmittag im Minus

Der NASDAQ Composite gibt derzeit nach.

1-800-FLOWERS.COM
4.26 USD -9.06%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.77 Prozent tiefer bei 26’885.64 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.004 Prozent schwächer bei 27’092.84 Punkten in den Handel, nach 27’093.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’130.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’849.42 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.248 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 25’114.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’516.69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 19’398.96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15.71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Neurocrine Biosciences (+ 5.74 Prozent auf 163.73 USD), TTM Technologies (+ 4.92 Prozent auf 188.46 USD), Commercial Vehicle Group (+ 4.51 Prozent auf 5.79 USD), Methode Electronics (+ 4.48 Prozent auf 13.06 USD) und Intel (+ 4.34 Prozent auf 112.61 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-12.72 Prozent auf 16.67 USD), PetMed Express (-11.74 Prozent auf 1.88 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8.95 Prozent auf 4.28 USD), Blackbaud (-8.06 Prozent auf 27.96 USD) und American Superconductor (-7.88 Prozent auf 47.14 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’239’858 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.673 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 13.89 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten