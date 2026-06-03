Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittwochmittag im Minus

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.77 Prozent tiefer bei 26’885.64 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.004 Prozent schwächer bei 27’092.84 Punkten in den Handel, nach 27’093.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’130.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’849.42 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.248 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 25’114.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’516.69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 19’398.96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15.71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Neurocrine Biosciences (+ 5.74 Prozent auf 163.73 USD), TTM Technologies (+ 4.92 Prozent auf 188.46 USD), Commercial Vehicle Group (+ 4.51 Prozent auf 5.79 USD), Methode Electronics (+ 4.48 Prozent auf 13.06 USD) und Intel (+ 4.34 Prozent auf 112.61 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-12.72 Prozent auf 16.67 USD), PetMed Express (-11.74 Prozent auf 1.88 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8.95 Prozent auf 4.28 USD), Blackbaud (-8.06 Prozent auf 27.96 USD) und American Superconductor (-7.88 Prozent auf 47.14 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’239’858 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.673 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 13.89 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch