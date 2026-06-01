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Intel Aktie 941595 / US4581401001

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01.06.2026 14:53:08

Intel Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. Für diese Bewegung am besten positioniert sei aber der Intel-Konkurrent AMD./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Intel-Kurs >5 >10 >15 >20
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Zusammenfassung: Intel Corp. Equal Weight
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Equal Weight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
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