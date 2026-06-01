Intel Aktie 941595 / US4581401001
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Intel Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. Für diese Bewegung am besten positioniert sei aber der Intel-Konkurrent AMD./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Equal Weight
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 100.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 114.68
|
Abst. Kursziel*:
-12.80%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 111.33
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.18%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
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