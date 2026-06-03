Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.29 Prozent schwächer bei 30’571.24 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.227 Prozent auf 30’730.11 Punkte an der Kurstafel, nach 30’660.60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’441.80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30’762.20 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.911 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 27’710.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24’720.08 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 21’662.58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 4.43 Prozent auf 112.71 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.24 Prozent auf 622.98 USD), ON Semiconductor (+ 4.11 Prozent auf 133.93 USD), Diamondback Energy (+ 4.05 Prozent auf 210.59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.02 Prozent auf 542.52 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Charter A (-8.03 Prozent auf 129.01 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.01 Prozent auf 126.55 USD), Datadog A (-6.99 Prozent auf 250.33 USD), Atlassian (-6.94 Prozent auf 101.53 USD) und Zscaler (-6.78 Prozent auf 134.37 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 39’671’288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.673 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie hat mit 3.41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch