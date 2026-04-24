ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 65 auf 83 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Prozessorherstellers seien besser als die meisten Befürchtungen im Vorfeld, schrieb Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Fertigung gehe die beabsichtigte Entwicklung in die richtige Richtung. Der rasante Anstieg der Nachfrage nach Server-Prozessoren habe Intel dazu in die Lage versetzt, sein Schicksal in diesem Jahr besser selbst in die Hand zu nehmen./tih/he;