Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 65 auf 83 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Prozessorherstellers seien besser als die meisten Befürchtungen im Vorfeld, schrieb Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Fertigung gehe die beabsichtigte Entwicklung in die richtige Richtung. Der rasante Anstieg der Nachfrage nach Server-Prozessoren habe Intel dazu in die Lage versetzt, sein Schicksal in diesem Jahr besser selbst in die Hand zu nehmen./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 83.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 80.79
|
Abst. Kursziel*:
2.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 82.28
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.88%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
17:09
|Intel-Aktie klettert nach Zahlen: Warum Anleger vorsichtig bleiben sollten (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Bullen treiben Intel am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
16:01
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
16:01
|Freitagshandel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
12:33
|MARKT USA/Technologiewerte mit Rückenwind erwartet (Dow Jones)
|
07:25
|Intel-Aktie: Umsatz und ERgebnis über den Wall-Street-Erwartungen (AWP)