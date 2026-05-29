init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation nach der angekündigten Kapitalerhöhung von 70,00 auf 67,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Digitalisierungs-Spezialist dürfte damit rund 45 Millionen Euro einnehmen, was trotz der zu erwartenden Erhöhung des Betriebskapitals für ein Großprojekt in Australien ausreiche, um Zukäufe zu tätigen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen./gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
67.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.80 €
|
Abst. Kursziel*:
38.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.46%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE
|
23.06.26
|EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: beschliesst Barkapitalerhöhung von bis zu ca. 10 % aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts (EQS Group)
|
23.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Schwacher Handel: SDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
17.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
15.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX mit Gewinnen (finanzen.ch)