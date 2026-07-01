init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Init Innovation von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung verschaffe dem Digitalisierungs-Spezialisten mehr finanzielle Flexibilität gerade zum Zeitpunkt einer anziehenden operativen Dynamik, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er überarbeitete sein Bewertungsmodell und sieht den Anlagehintergrund als intakt an./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.05 €
|
Abst. Kursziel*:
30.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.43%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE
Analysen zu init innovation in traffic systems SE
|08:23
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|init innovation in traffic systems SE
|42.38
|-1.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy
|09:26
|
Deutsche Bank AG
AB InBev Hold
|09:25
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|09:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Neutral
|08:56
|
Deutsche Bank AG
Vestas Wind Systems A-S Hold
|08:47
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|08:42
|
Deutsche Bank AG
Nordex Buy