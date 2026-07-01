Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’201 0.1%  SPI 20’001 -0.1%  Dow 52’319 0.3%  DAX 25’052 0.2%  Euro 0.9234 0.0%  EStoxx50 6’317 -0.2%  Gold 3’973 -0.9%  Bitcoin 47’507 0.3%  Dollar 0.8099 0.2%  Öl 73.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Flughafen Zürich verzeichnet weiter steigende Zahl an Flügen - Aktie dennoch leichter
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 5 Jahren verloren
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Suche...

init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807

42.39
CHF
-0.42
CHF
-0.98 %
10:16:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.07.2026 08:23:30

init innovation in traffic systems SE Buy

init innovation in traffic systems
42.39 CHF -0.98%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Init Innovation von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung verschaffe dem Digitalisierungs-Spezialisten mehr finanzielle Flexibilität gerade zum Zeitpunkt einer anziehenden operativen Dynamik, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er überarbeitete sein Bewertungsmodell und sieht den Anlagehintergrund als intakt an./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46.05 € 		Abst. Kursziel*:
30.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.43%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu init innovation in traffic systems SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:23 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
24.06.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen