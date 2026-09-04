KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.19 SJYB2U
Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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