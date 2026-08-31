August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur init innovation in traffic systems SE-Aktie

init innovation in traffic systems SE Experten haben ihre Einschätzung der init innovation in traffic systems SE-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die init innovation in traffic systems SE-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 63,75 EUR, was einem Anstieg von 18,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der init innovation in traffic systems SE-Aktie von 45,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 67,50 EUR 50,00 14.08.2026 Warburg Research 60,00 EUR 33,33 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch