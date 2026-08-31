init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur init innovation in traffic systems SE-Aktie
init innovation in traffic systems SE Experten haben ihre Einschätzung der init innovation in traffic systems SE-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die init innovation in traffic systems SE-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 63,75 EUR, was einem Anstieg von 18,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der init innovation in traffic systems SE-Aktie von 45,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|67,50 EUR
|50,00
|14.08.2026
|Warburg Research
|60,00 EUR
|33,33
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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