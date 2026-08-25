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Index im Fokus 25.08.2026 12:26:12

XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

OHB
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Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.26 Prozent stärker bei 18’669.48 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 94.317 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.478 Prozent stärker bei 18’525.48 Punkten, nach 18’437.38 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’675.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’493.87 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18’229.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’871.93 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’177.16 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.57 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4.35 Prozent auf 13.20 EUR), PVA TePla (+ 4.11 Prozent auf 29.86 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4.06 Prozent auf 71.80 EUR), Stabilus SE (+ 3.98 Prozent auf 17.26 EUR) und MBB SE (+ 3.85 Prozent auf 189.00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen OHB SE (-1.25 Prozent auf 198.00 EUR), Südzucker (-0.94 Prozent auf 12.62 EUR), ASTA Energy Solutions (-0.72 Prozent auf 55.40 EUR), Vincorion (-0.61 Prozent auf 21.02 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-0.55 Prozent auf 45.00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 372’200 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.589 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie hat mit 2.32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.72 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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