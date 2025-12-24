Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag schwächer

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.05 Prozent leichter bei 5’746.24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.900 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 5’749.09 Punkte an der Kurstafel, nach 5’749.28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’754.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’744.75 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’528.67 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’464.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’857.86 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 16.84 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’818.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Zählern markiert.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 0 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 347.291 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.62 erwartet. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch