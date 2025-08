NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Umsatztrends des Chipherstellers hätten sich weitgehend wie erwartet entwickelt, die Segmentergebnis-Marge sei allerdings deutlich besser ausgefallen, schrieb Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/bek;