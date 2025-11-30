Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Inditex
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Anne Critchlow sieht den Textilkonzern in ihrer Einschätzung vom Freitagnachmittag als Nutznießer mehrerer Umsatztreiber. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. Dezember verwies sie auf die zunehmende Verbreitung der neuartigen GLP1-Abnehmmedikamente, die den Kauf kleinerer Kleidungsgrößen nötig machten und zudem die Verbraucher darin bestärkten, in ihr Erscheinungsbild zu investieren. Dazu verschiebe sich die Nachfrage wegen der Lebenshaltungskosten von höherpreisigen hin zu günstigeren Modeanbietern./rob/gl/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.17 € 		Abst. Kursziel*:
7.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.02%
Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

