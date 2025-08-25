Iberdrola 15.50 CHF -0.80% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Treffen mit dem Finanzchef Jose Sainz Armada auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Strategisch richte sich der Energieversorger stärker auf das Netzgeschäft aus, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;

