Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

15.50
CHF
-0.13
CHF
-0.80 %
25.08.2025
BRXC
04.09.2025 21:06:29

Iberdrola SA Sector Perform

Iberdrola
15.50 CHF -0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Treffen mit dem Finanzchef Jose Sainz Armada auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Strategisch richte sich der Energieversorger stärker auf das Netzgeschäft aus, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16.70 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15.74 € 		Abst. Kursziel*:
6.07%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.83%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

