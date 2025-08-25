Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.50CHF
-0.13CHF
-0.80 %
25.08.2025
BRXC
04.09.2025 21:06:29
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Treffen mit dem Finanzchef Jose Sainz Armada auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Strategisch richte sich der Energieversorger stärker auf das Netzgeschäft aus, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Iberdrola SA
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
16.70 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
15.74 €
Abst. Kursziel*:
6.07%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
15.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.83%
Analyst Name::
Fernando Garcia
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse