Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones in einem Ausblick auf die Quartalszahlen von 164 auf 165 Euro angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen starte mit gesenkten Konsenserwartungen ins Jahr 2026. Die Ausgangslage für die Auftragsentwicklung sei attraktiv./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



