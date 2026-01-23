KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
23.01.2026 13:52:50
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones in einem Ausblick auf die Quartalszahlen von 164 auf 165 Euro angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen starte mit gesenkten Konsenserwartungen ins Jahr 2026. Die Ausgangslage für die Auftragsentwicklung sei attraktiv./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
165.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.00 €
|
Abst. Kursziel*:
17.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
140.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.52%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KRONES AG
|
12:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
22.01.26
|KRONES Aktie News: KRONES steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.01.26