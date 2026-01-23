Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’113 -0.9%  SPI 18’167 -0.8%  Dow 49’046 -0.7%  DAX 24’814 -0.2%  Euro 0.9281 0.0%  EStoxx50 5’927 -0.5%  Gold 4’953 0.3%  Bitcoin 70’025 -0.8%  Dollar 0.7902 0.1%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Börse-Aktie
Novo-Nordisk-Aktie mit Potenzial: Goldman Sachs bleibt bullish
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Oracle-Aktie sinkt: Schlüsselrolle beim Umbau von Tiktok in den USA
Victoria's Secret-Aktie gibt ab: US-Dessous-Label plant Filiale in Deutschland
Suche...

KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

130.33
CHF
1.89
CHF
1.47 %
15:54:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 13:52:50

KRONES Buy

KRONES
130.32 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones in einem Ausblick auf die Quartalszahlen von 164 auf 165 Euro angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen starte mit gesenkten Konsenserwartungen ins Jahr 2026. Die Ausgangslage für die Auftragsentwicklung sei attraktiv./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
165.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141.00 € 		Abst. Kursziel*:
17.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
140.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.52%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse