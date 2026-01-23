Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'147 -0.6%  SPI 18'222 -0.5%  Dow 49'143 -0.5%  DAX 24'901 0.2%  Euro 0.9272 -0.1%  EStoxx50 5'948 -0.1%  Gold 4'985 1.0%  Bitcoin 71'043 0.7%  Dollar 0.7860 -0.4%  Öl 65.6 1.9% 
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Wacker Neuson-Aktie tiefrot: Übernahme durch Doosan Bobcat gescheitert
BASF-Aktie tiefer: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
SMI 998089 / CH0009980894

13’147.13
Pkt
-81.27
Pkt
-0.61 %
17:30:03
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

