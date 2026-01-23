|Investition im Blick
|
23.01.2026 19:43:08
Chainlink: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst einer frühen Chainlink-Investition gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Chainlink 6.987 USD. Bei einer LINK-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.31 Chainlink in seinem Depot. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 12.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75.20 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 08.04.2025 bei 10.90 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 26.73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’071.98255
|0.69%
|Handeln
|Vision
|0.04947
|0.83%
|Handeln
|Ethereum
|2’345.22413
|0.79%
|Handeln
|Ripple
|1.52615
|0.69%
|Handeln
|Solana
|101.28899
|0.09%
|Handeln
|Cardano
|0.28727
|1.47%
|Handeln
|Polkadot
|1.53720
|1.24%
|Handeln
|Chainlink
|9.71730
|0.59%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|4.92%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|2.41%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/