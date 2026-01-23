Chainlink: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anzeige

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Chainlink 6.987 USD. Bei einer LINK-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.31 Chainlink in seinem Depot. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 12.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75.20 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 08.04.2025 bei 10.90 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 26.73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

