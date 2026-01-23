Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0.000020 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 49’554’013.88 SHIBA INU im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 387.02 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.01.2026 auf 0.000008 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -61.30 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0.000007 USD. Am 25.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.000020 USD.

Redaktion finanzen.net