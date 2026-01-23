|Profitable SHIB-Anlage?
|
23.01.2026 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SHIBA INU gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0.000020 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 49’554’013.88 SHIBA INU im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 387.02 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.01.2026 auf 0.000008 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -61.30 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0.000007 USD. Am 25.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.000020 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’071.98255
|0.69%
|Handeln
|Vision
|0.04959
|1.08%
|Handeln
|Ethereum
|2’345.22413
|0.79%
|Handeln
|Ripple
|1.52615
|0.69%
|Handeln
|Solana
|101.28899
|0.09%
|Handeln
|Cardano
|0.28727
|1.47%
|Handeln
|Polkadot
|1.53720
|1.24%
|Handeln
|Chainlink
|9.71730
|0.59%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|4.92%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|2.41%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/