ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 13,25 auf 15,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Kursrally sei durch die gesunkenen Zinsen gerechtfertigt, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bereich Windkraft auf See befinde sich auf dem Erholungsweg./ajx/zb;