Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’900 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9351 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’362 0.4%  Bitcoin 51’747 -1.2%  Dollar 0.8099 0.3%  Öl 87.2 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Bitcoin im Blick: Standard Chartered bleibt bei 100'000-Dollar-Prognose
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
ASML & Co.: BofA sieht nach dem Chipausverkauf Chancen bei diesen Techaktien
Suche...
ETF Sparplan

Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.08.2026 07:10:03

EQS-News: Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und deutlicher EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026

Hypoport
80.71 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und deutlicher EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026

10.08.2026 / 07:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Konzernergebnis H1/26

 

Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und deutlicher EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026

 

  • Rohertrag um 5% yoy auf 138 Mio. € ausgebaut
  • EBIT zieht überproportional um 20% auf 19,3 Mio. € an
  • EBIT-Marge damit von 12% auf 14% gesteigert

 

Berlin, 10. August 2026: Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Rohertrag der Hypoport-Gruppe um 5% gegenüber H1/25 auf 138 Mio. €. Die EBIT-Marge bezogen auf den Rohertrag erhöhte sich von 12% auf 14%. Zu diesem profitablen Wachstum haben alle drei Segmente beigetragen. 

Im Segment Real Estate & Mortgage Platforms lag das Volumen der privaten Immobilienfinanzierung und damit der Rohertrag dieser Geschäftsmodelle auf dem Niveau des sehr erfolgreichen Vorjahreszeitraums, während die Roherträge der Bewertungsplattform VALUE deutlich anstiegen. Der Segmentrohertrag erhöhte sich gegenüber dem guten Vorjahreswert um 4% auf 85 Mio. €, was zu einer EBIT-Verbesserung von 4% auf 24 Mio. € führte.

Im Segment Financing Platforms wuchsen die Geschäftsmodelle in der Wohnungswirtschaft, hier insbesondere die ERP-Lösung WOWIPORT, und in der Unternehmensfinanzierung, was zu einem Rohertragsanstieg führte. Das Umfeld im Ratenkreditgeschäft war hingegen durch restriktivere Banken geprägt, was einen Rohertragsrückgang zur Folge hatte. Der kumulierte Segmentrohertrag stieg insgesamt um 5% auf 34 Mio. € und das EBIT verbesserte sich, ausgehend von einem eher schwachen Vorjahreszeitraum, deutlich um 35% auf 2,4 Mio. €.

Das Segment Insurance Platforms verzeichnete bei einem positiven EBIT eine weitere Verbesserung des Rohertrags um 10% auf 17 Mio. € im ersten Halbjahr 2026, insbesondere durch das Plattformgeschäft.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE zeigt sich mit dem ersten Halbjahr 2026 zufrieden: „Wir haben für unsere Geschäftsmodelle zur Immobilien- und Unternehmensfinanzierung nach dem Zinssprung im März und dem damit verbundenen äusserst erfolgreichen Q1 die erwartbare Entschleunigung im zweiten Quartal 2026 erlebt, sodass sich insgesamt ein solides Halbjahresergebnis 2026 erwirtschaften liess.“ Mit Blick auf die Gesamtjahresprognose ergänzt Slabke: „Die geopolitischen Spannungen des ersten Halbjahres könnten bei einer Fortsetzung das Marktumfeld im zweiten Halbjahr noch negativ beeinflussen, jedoch werden wir, wie schon im ersten Halbjahr, Marktanteile gewinnen und durch das Wachstum der letzten noch verlustreichen Gesellschaften positive Impulse für das Konzern-EBIT erzielen. Zudem wird aufgrund der starken Saisonalität von wesentlichen Geschäftsmodellen das Q4, wie in den vergangenen Jahren, wieder einen hohen EBIT-Beitrag zum Gesamtjahresergebnis beisteuern, sodass wir unsere Prognose von mindestens 280 Mio. € Rohertrag und 40-55 Mio. € EBIT bestätigen.“  

Die Geschäftsentwicklung der Hypoport-Gruppe zeigt sich in den wesentlichen Kennzahlen, welche sich wie folgt entwickelt haben:

(Angaben in Mio. €) H1
2026		 H1
2025		 Verän-derung Q2
2026		 Q2
2025		 Verän-derung
Umsatz 319,4 305,0 5% 150,1 145,8 3%
Rohertrag 137,5 130,4 5% 66,5 64,4 3%
davon Real Estate & Mortgage Platforms 84,9 81,4 4% 41,4 40,3 3%
davon Financing Platforms 34,2 32,6 5% 16,6 16,2 3%
davon Insurance Platforms 17,2 15,7 10% 7,9 7,5 5%
davon Holding & Überleitung 1,2 0,8 61% 0,6 0,4 45%
EBITDA 36,1 33,6 8% 15,8 16,1 -2%
EBIT 19,3 16,0 20% 7,3 7,4 -2%
davon Real Estate & Mortgage Platforms 23,9 22,9 4% 10,2 10,2 -1%
davon Financing Platforms 2,4 1,8 35% 0,3 1,3 -73%
davon Insurance Platforms 1,1 -0,3 438% 0,5 -0,5 200%
davon Holding & Überleitung -8,1 -8,3 3% -3,8 -3,6 -5%
EBIT-Rohertragsmarge 14,1 12,3 +1,8 PP 10,9 11,5 -0,6 PP
Konzernergebnis (Aktionäre Hypoport SE) 13,0 10,3 26% 5,2 4,8 7%
Ergebnis pro Aktie in Euro 1,96 1,54 27% 0,78 0,72 8%

 

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.

Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die grösste deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das grösste Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.

Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte ausserhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).

Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

 

Kontakt:

Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
E-Mail: ir@hypoport.de
 

Hypoport SE

Heidestrasse 8

10557 Berlin

www.hypoport.de
 

 

Finanzkalender 2026:

16. März 2026: Gesamtjahresergebnis 2025 (vorläufig)

30. März 2026: Gesamtjahresergebnis 2025 (final)

11. Mai 2026: Q1 Zwischenmitteilung 2026

10. August 2026: Halbjahresbericht 2026

09. November 2026: Q3 Zwischenmitteilung 2026

 

Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365
WKN 549336
Börsenkürzel HYQ


10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hypoport SE
Heidestrasse 8
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930420861942
E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200GNIFXXP6KRYQ46
EQS News ID: 2379622

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2379622  10.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hypoport SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hypoport SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.07.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Hypoport Buy Warburg Research
13.05.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Telekom-Aktie deutlich höher: Konzern greift nach operativem Gewinnplus tief in die Kasse - Milliarden für eigene Aktien

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.