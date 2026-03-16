HUGO BOSS 33.71 CHF 1.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Manjari Dhar hält nach der Jahresbilanz der Metzinger in der Vorwoche an ihren Schätzungen fest, wie sie in ihrem am Dienstag veröffentlichten Branchenkommentar schrieb./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.