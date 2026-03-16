HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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16.03.2026
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17.03.2026 06:11:12
HUGO BOSS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Manjari Dhar hält nach der Jahresbilanz der Metzinger in der Vorwoche an ihren Schätzungen fest, wie sie in ihrem am Dienstag veröffentlichten Branchenkommentar schrieb./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
37.36 €
|
Abst. Kursziel*:
1.71%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
37.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.96%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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