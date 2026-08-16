So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

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SUI-Investition im Fokus 16.08.2026 11:03:09

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Am 15.08.2025 kostete Sui 3.706 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 26.98 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 15.08.2026 gerechnet (0.6765 USD), wäre das Investment nun 18.25 USD wert. Mit einer Performance von -81.75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0.6712 USD. Am 18.09.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.893 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
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