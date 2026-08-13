HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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13.08.2026 10:02:20
MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen HUGO BOSS-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit HUGO BOSS-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die HUGO BOSS-Aktie bei 41.68 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HUGO BOSS-Aktie investiert, befänden sich nun 23.992 HUGO BOSS-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37.91 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 909.55 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 9.05 Prozent vermindert.
HUGO BOSS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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