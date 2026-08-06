HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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06.08.2026 10:02:29
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem HUGO BOSS-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die HUGO BOSS-Aktie bei 56.14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.781 HUGO BOSS-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 67.76 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 05.08.2026 auf 38.04 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32.24 Prozent verkleinert.
HUGO BOSS wurde am Markt mit 2.62 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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