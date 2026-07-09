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13.07.2026 07:24:48

HUGO BOSS Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen der Metzinger im kommenden Monat noch einmal an./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
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