HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
34.72CHF
0.66CHF
1.94 %
09:01:30
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.07.2026 07:24:48
HUGO BOSS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen der Metzinger im kommenden Monat noch einmal an./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
37.87 €
|
Abst. Kursziel*:
0.34%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
37.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.24%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|07:24
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|07:24
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:24
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|34.06
|0.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|
UBS AG
SAP Buy
|07:48
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy
|07:40
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|07:30
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|07:24
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|07:24
|
JP Morgan Chase & Co.
T-Mobile US Overweight
|07:24
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy