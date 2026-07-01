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02.07.2026 07:16:21

HUGO BOSS Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 36,30 auf 38,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern agiere in einem zunehmend schwierigen Geschäftsumfeld, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 4. August. Der Druck auf die europäischen Verbraucher dürfte zunehmend sichtbar werden. Eine negative Überraschung sei möglich und eine Einengung der Jahreszielspannen nach unten zunehmend wahrscheinlich. Indes hätten die Fundamentaldaten angesichts des Übernahmeinteresses von Großaktionär Frasers an Bedeutung für den Anlagehintergrund verloren./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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