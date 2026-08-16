|Wertzuwachs oder -verlust?
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16.08.2026 11:03:09
Aptos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Anlegern gebracht.
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Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 4.658 USD. Bei einer APT-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’146.97 Aptos in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’152.97 USD, da sich der Wert von Aptos am 15.08.2026 auf 0.5370 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 88.47 Prozent vermindert.
Am 16.08.2026 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.5339 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 5.469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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