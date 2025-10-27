Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HSBC Holdings Aktie

10.84
CHF
0.12
CHF
1.16 %
09:39:53
BRXC
28.10.2025 07:48:02

HSBC Neutral

HSBC Holdings
10.84 CHF 1.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kian Abouhossein am Dienstag. Der Anlegerfokus sei auf die Mittelverwendung gerichtet./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9.50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10.04 £ 		Abst. Kursziel*:
-5.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10.33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.01%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

