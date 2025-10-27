HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
10.84CHF
0.12CHF
1.16 %
09:39:53
BRXC
28.10.2025 07:48:02
HSBC Neutral
HSBC Holdings
10.84 CHF 1.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kian Abouhossein am Dienstag. Der Anlegerfokus sei auf die Mittelverwendung gerichtet./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
9.50 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
10.04 £
Abst. Kursziel*:
-5.38%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
10.33 £
Abst. Kursziel aktuell:
-8.01%
Analyst Name::
Kian Abouhossein
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
05:24
|HSBC profits fall 14% as bank takes hit from Madoff lawsuit provision (Financial Times)
27.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
27.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
27.10.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
27.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
27.10.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
27.10.25
|HSBC bildet Milliarden-Rückstellung wegen Rechtsstreits um Madoff-Betrug (AWP)
27.10.25
|Ausblick: HSBC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|10.72
|1.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|
Barclays Capital
Deutsche Börse Overweight
|08:32
|
Jefferies & Company Inc.
Siltronic Buy
|08:32
|
Deutsche Bank AG
RTL Hold
|08:31
|
Deutsche Bank AG
ProSiebenSat.1 Media Hold
|08:29
|
Barclays Capital
HSBC Holdings Overweight
|08:17
|
Deutsche Bank AG
SUSS MicroTec Hold
|08:07
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eni Hold