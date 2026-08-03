Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.1%  SPI 20’236 0.1%  Dow 53’178 1.3%  DAX 26’206 0.8%  Euro 0.9322 0.0%  EStoxx50 6’471 0.7%  Gold 4’059 0.1%  Bitcoin 51’494 0.2%  Dollar 0.8101 0.0%  Öl 85.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rekordzahlen beflügeln Tech-Riesen: Stärkster Drei-Tages-Anstieg der Microsoft-Aktie seit Jahrzehnten
Ausblick: DHL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zalando-Aktie tiefrot: Konkretisierung von Gewinn- und Umsatzzielen - Wachstum zweistellig
Ausblick: Infineon legt Quartalsergebnis vor
FMC-Aktie im Minus trotz Zahlen über Erwartung
Suche...
ETF Sparplan

HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

17.02
CHF
-0.43
CHF
-2.45 %
10:14:49
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.08.2026 08:29:57

HSBC Sector Perform

HSBC Holdings
17.02 CHF -2.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1275 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Benjamin Toms in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Profitierte habe die britische Großbank von den Gebühren und von den Nettozinserträgen im Bankgeschäft./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12.75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15.73 £ 		Abst. Kursziel*:
-18.95%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15.79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.27%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?