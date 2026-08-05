Mittwochshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Gewinne

Um 09:11 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.41 Prozent auf 10’923.91 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.233 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 10’879.00 Punkte an der Kurstafel, nach 10’879.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’878.79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’941.55 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.514 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 10’679.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’219.11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9’142.73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.78 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Next (+ 6.65 Prozent auf 157.95 GBP), Fresnillo (+ 4.46 Prozent auf 27.46 GBP), Glencore (+ 4.10 Prozent auf 5.73 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3.92 Prozent auf 50.15 GBP) und Antofagasta (+ 3.69 Prozent auf 40.76 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil HSBC (-2.54 Prozent auf 15.44 GBP), Coca-Cola European Partners (-1.90 Prozent auf 106.13 USD), Auto Trader Group (-1.53 Prozent auf 5.27 GBP), ConvaTec (-1.31 Prozent auf 2.26 GBP) und Segro (-1.15 Prozent auf 9.64 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’967’870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 320.106 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch