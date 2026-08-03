HSBC Holdings 16.99 CHF -2.62% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1380 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte der britischen Großbank in einer ersten Reaktion am Dienstag ein starkes Abschneiden der Vermögensverwaltung. Dem stünden allerdings höher als erwartet ausgefallene Kosten und ein unter den Erwartungen gebliebener Aktienrückkauf gegenüber./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:19 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.