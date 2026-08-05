Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.13 Prozent höher bei 10’893.84 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3.233 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent tiefer bei 10’879.00 Punkten in den Handel, nach 10’879.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 10’941.55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’878.79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.237 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10’679.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10’219.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’142.73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9.47 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Next (+ 5.57 Prozent auf 156.35 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3.56 Prozent auf 49.98 GBP), Glencore (+ 3.17 Prozent auf 5.68 GBP), Pearson (+ 2.40 Prozent auf 12.57 GBP) und Melrose Industries (+ 2.14 Prozent auf 4.91 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen HSBC (-3.48 Prozent auf 15.29 GBP), Coca-Cola European Partners (-1.90 Prozent auf 106.13 USD), Vodafone Group (-1.84 Prozent auf 1.15 GBP), Prudential (-1.55 Prozent auf 10.78 GBP) und Burberry (-1.32 Prozent auf 11.95 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’071’992 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 320.106 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch