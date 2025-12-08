HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
78.20CHF
-4.30CHF
-5.21 %
10:32:19
SWX
08.12.2025 08:58:40
HORNBACH Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Volker Bosse bezeichnete die Resultate am Montag als eher schwach, wies aber auch auf den - trotz des tristen Konjunkturumfeldes - bestätigten Jahresausblick des Baumarktkonzerns hin, wenngleich das Wording vorsichtiger sei./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:28 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
118.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
83.30 €
|
Abst. Kursziel*:
41.66%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
84.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.14%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HORNBACH Holding
|08:58
|HORNBACH Add
|Baader Bank
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
