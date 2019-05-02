Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’005 0.0%  SPI 16’615 -0.1%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’695 -0.2%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’489 -0.3%  Gold 3’810 -0.6%  Bitcoin 90’412 -0.8%  Dollar 0.7962 -0.1%  Öl 67.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Deutsche Börse kooperiert mit Circle für Stablecoin-Handel in Europa - Aktien stabil
SNB-Aktie tiefer: Nationalbank hat im zweiten Quartal Devisen im Umfang von 5,1 Milliarden Franken gekauft
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Pfizer-Aktie wenig verändert: Rea Lal übernimmt die Geschäftsleitung in der Schweiz
Rheinmetall-Aktie mit Verschnaufpause nach Rekord - DroneShield, RENK und HENSOLDT mit neuen Bestmarken
Suche...
200.- Saxo-Deal

HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

54.60
CHF
2.60
CHF
5.00 %
02.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 09:17:43

HORNBACH Buy

HORNBACH
73.08 CHF -5.61%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das Nettoergebnis der Baumarktkette sei aber schlechter als prognostiziert ausgefallen. Den vorsichtigen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe Hornbach bestätigt./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HORNBACH Holding Buy
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
102.80 € 		Abst. Kursziel*:
13.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.78%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HORNBACH Holding

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten