HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das Nettoergebnis der Baumarktkette sei aber schlechter als prognostiziert ausgefallen. Den vorsichtigen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe Hornbach bestätigt./edh/ag;