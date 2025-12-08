HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
77.40CHF
-5.10CHF
-6.18 %
08.12.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 07:15:34
HORNBACH Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Benjamin Thielmann begründete das niedrigere Kursziel am Montagabend mit vorsichtigeren Aussagen der Baumarkt-Holding zum operativen Gewinnziel (Ebit) in diesem Jahr. An einer schwachen Konsumentenstimmung werde sich wohl auch im Schlussquartal 2025 nichts ändern./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
83.10 €
|
Abst. Kursziel*:
8.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
83.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.91%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
08.12.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
05.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.041 Pkt - Hornbach-Aktie unter Druck (Dow Jones)
|
05.12.25