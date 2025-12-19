EQS-News: HORNBACH steigert Umsatz und Marktanteile in 9M 2025/26 und Q3 – Bereinigtes EBIT in Q3 um 7,3 Mio. EUR rückläufig, 9M auf Vorjahresniveau

EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe in 9M 2025/26 mit 5.138 Mio. EUR über dem Niveau der Vorjahresperiode (+3,8%) – Umsatz wächst in Q3 um +2,2%

HORNBACH Baumarkt steigert Umsatz in 9M um 4,0% und gewinnt weiter Marktanteile in Deutschland und Europa

Vier Baumarkt-Neueröffnungen in 2025/26 – weitere Investitionen im laufenden Geschäftsjahr in künftige organische Expansion

Bereinigtes EBIT in 9M mit 299,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau – Rückgang in Q3 um 7,3 Mio. EUR auf 27,3 Mio. EUR

– Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 bleibt bestehen: bereinigtes EBIT auf Vorjahresniveau erwartet

Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern

Q3 2025/26: 1. September 2025 bis 30. November 2025; 9M 2025/26: 1. März 2025 bis 30. November 2025

(in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) Q3 2025/26 Q3 2024/25 ± in % 9M 2025/26 9M 2024/25 ± in % Nettoumsatz 1.538,7 1.505,1 2,2 5.137,8 4.950,8 3,8 davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG 1.443,5 1.407,9 2,5 4.847,1 4.659,2 4,0 - Deutschland 664,1 661,6 0,4 2.275,6 2.228,0 2,1 - Übriges Europa 779,4 746,4 4,4 2.571,6 2.431,1 5,8 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum in %1) 0,2 2,0 2,6 1,1 davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH 95,4 98,1 -2,7 291,2 295,4 -1,4 Rohertrag 526,7 511,2 3,0 1.784,0 1.713,1 4,1 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 34,2 34,0 34,7 34,6 EBIT 26,6 34,9 -23,8 299,2 301,0 -0,6 Bereinigtes EBIT2) 27,3 34,6 -21,0 299,5 300,0 -0,2 Bereinigte EBIT-Marge in % 1,8 2,3 5,8 6,1 Konzernergebnis vor Steuern 13,8 23,8 -41,9 257,4 266,1 -3,3 Periodenüberschuss 10,2 17,7 -42,2 189,1 198,5 -4,7 Ergebnis je HORNBACH Holding Aktie (verwässert/unverwässert, in EUR) 0,64 1,06 -39,2 11,39 11,84 -3,8 Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) 60,1 56,0 7,5 166,8 107,2 55,6

1) ohne Währungskurseffekte; enthält den Umsatz aller Märkte, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, sowie den Umsatz der Online-Shops

2) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge, z. B. Wertminderungen von Vermögenswerten, Erträge aus der Veräusserung von Immobilien, Erträge aus Zuschreibungen von in Vorjahren wertgeminderten Vermögenswerten

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet.

Bornheim (Pfalz), 19. Dezember 2025.

Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Gruppe; ISIN: DE0006083405) steigerte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten (9M) des Geschäftsjahres um 3,8% auf 5.137,8 Mio. EUR. Davon entfielen rund 94% auf den Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG, der um 4,0% wuchs und seine Marktanteile im europäischen Geschäftsgebiet weiter ausbaute. Das bereinigte EBIT im Konzern lag in 9M 2025/26 mit 299,5 Mio. EUR nahezu auf dem Vorjahresniveau (300,0 Mio. EUR). Im dritten Quartal (Q3) 2025/26 stieg der Konzernumsatz trotz eines anhaltend schwachen Konsumumfelds um 2,2% auf 1.538,7 Mio. EUR. Dazu trugen auch neue Standorte bei, von denen drei in Q3 2025/26 eröffnet wurden. Auf vergleichbarer Fläche war das Umsatzwachstum jedoch schwächer als erwartet, wodurch gestiegene Kosten nicht vollständig kompensiert wurden. Somit lag das bereinigte EBIT in Q3 2025/26 mit 27,3 Mio. EUR um 7,3 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (34,6 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr 2025/26 rechnet HORNBACH weiterhin mit einem Umsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau (6.200 Mio. EUR) und einem bereinigten EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 (269,5 Mio. EUR).

Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, kommentierte: „Das Konsumumfeld bleibt herausfordernd und eine spürbare Trendwende ist bisher nicht eingetreten. Das zeigt sich insbesondere in der verhaltenen Umsatzentwicklung in Deutschland. HORNBACH profitiert allerdings von seiner geografischen Diversifizierung in neun europäischen Ländern und der Relevanz für private und gewerbliche Kunden gleichermassen. Auch unsere erfolgreiche Interconnected-Retail-Strategie trägt zum Wachstum bei. Auf dieser Basis entwickeln wir uns weiterhin besser als die Branche und konnten unsere Marktanteile im laufenden Jahr kontinuierlich ausbauen.“

Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, erklärte: „Wir sind mit unserem Geschäftsmodell erfolgreich und sehen trotz der aktuellen Herausforderungen gute Wachstumschancen für den DIY-Handel in Europa. Deswegen investieren wir weiter in die Expansion. Im dritten Quartal haben wir Bau- und Gartenmärkte in Österreich und Rumänien neu eröffnet sowie unseren dritten BODENHAUS Fachmarkt in Deutschland. In den kommenden Jahren planen wir die Expansion nach Serbien, wo wir angesichts eines wachsenden Renovierungsbedarfs und steigender Kaufkraft grosses Potenzial sehen. Und auch im Baustoffhandel wollen wir wachsen – im März 2026 planen wir die Übernahme eines weiteren Standorts im Saarland.“

Nettoumsatz von HORNBACH Baumarkt steigt um 4,0% – Marktanteile ausgebaut

Bei der HORNBACH Baumarkt AG, dem grössten operativen Teilkonzern, stieg der Umsatz in 9M 2025/26 um 4,0% auf 4.847,1 Mio. EUR (9M 2024/25: 4.659,2 Mio. EUR) sowie flächen- und währungsbereinigt um 2,6% (9M 2024/25: +1,1%). In Deutschland wuchs der Umsatz in 9M 2025/26 um 2,1% auf 2.275,6 Mio. EUR (9M 2024/25: 2.228,0 Mio. EUR), während sich der flächenbereinigte Umsatz um 0,7% (9M 2024/25: +0,4%) erhöhte. Der Umsatz ausserhalb Deutschlands stieg um 5,8% auf 2.571,6 Mio. EUR (9M 2024/25: 2.431,1 Mio. EUR) sowie flächen- und währungsbereinigt um 4,3% (9M 2024/25: +1,8%). Der Auslandsanteil erhöhte sich damit auf 53,1% (9M 2024/25: 52,2%).

Sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland wuchs HORNBACH Baumarkt stärker als die Branche und konnte die Marktanteile weiter ausbauen. Der Marktanteil (GfK3)) stieg im Kalenderjahr 2025 (Januar bis Oktober) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Deutschland auf 15,7% (+0,6 %-Punkte), in Österreich auf 17,6% (+0,4 %-Punkte), in Tschechien auf 38,8% (+1,1 %-Punkte), in den Niederlanden auf 29,1% (+1,3 %-Punkte) und in der Schweiz auf 15,1% (+0,6 %-Punkte).

Der Anteil des Online-Umsatzes (inklusive Click & Collect) am Gesamtumsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt wuchs in 9M 2025/26 auf 12,9% (9M 2024/25: 12,4%). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Online-Umsatz um 8,1% auf 625,2 Mio. EUR, wobei der Direktversand und Click & Collect gleichermassen zulegten.

Der Umsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baustoff Union, der derzeit 39 Baustoffmärkte im Südwesten Deutschlands und im grenznahen Frankreich betreibt, lag in 9M 2025/26 aufgrund der weiterhin schwachen Baukonjunktur in Deutschland mit 291,2 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau (9M 2024/25: 295,4 Mio. EUR).

Vier Baumarkt-Neueröffnungen – weitere Investitionen in künftiges Wachstum

Zum 30. November 2025 betreibt der Teilkonzern HORNBACH Baumarkt insgesamt 173 Bau- und Gartenmärkte, drei Fachmärkte für Bodenbeläge sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern. Im laufenden Geschäftsjahr wurden vier neue Bau- und Gartenmärkte eröffnet: Duisburg, Deutschland (26. März 2025), Bukarest-Colentina, Rumänien (3. September 2025), Eisenstadt, Österreich (5. September 2025) und Timi?oara, Rumänien (1. Oktober 2025). Ein Bau- und Gartenmarkt in Mainz-Kastel (Deutschland), der im Juli 2025 geschlossen wurde, eröffnete am 1. November 2025 neu als Fachmarkt für Bodenbeläge, geführt unter der Marke BODENHAUS.

In 9M 2025/26 steigerte die HORNBACH Gruppe ihre Investitionen um 55,6% auf 166,8 Mio. EUR (9M 2024/25: 107,2 Mio. EUR). Darin enthalten sind neben Bau und Ausstattung der neuen Baumarkt-Standorte auch Investitionen in Grundstücke für zukünftiges organisches Wachstum. Unter anderem ist in den kommenden Jahren die Expansion nach Serbien geplant.

Adjusted EBIT in 9M 2025/26 nahezu auf Vorjahresniveau – Ertragsrückgang in Q3

Durch das erfreuliche Umsatz- und Rohertragswachstum in 9M 2025/26 konnten die gestiegenen Kosten in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe lag daher mit 299,5 Mio. EUR nahezu auf dem Vorjahresniveau (9M 2024/25: 300,0 Mio. EUR). In Q3 2025/26 wuchs der Rohertrag umsatzbedingt sowie aufgrund einer leicht verbesserten Handelsspanne um 3,0%, konnte die höheren Kosten jedoch nicht kompensieren. Zwar stiegen die Personalkosten in Q3 2025/26 mit +3,3% erwartungsgemäss langsamer als in der ersten Geschäftsjahreshälfte, jedoch überproportional zum Rohertrag. Der Anstieg ist neben Gehaltssteigerungen auch auf die Erhöhung der Mitarbeiterzahl durch die Expansion zurückzuführen. Hinzu kamen höhere Betriebs- und Sachkosten, vor allem für Instandhaltung und IT-Infrastruktur. In Summe ging das bereinigte EBIT in Q3 2025/26 damit um 7,3 Mio. EUR auf 27,3 Mio. EUR zurück.

Jahresüberschuss rückläufig durch geringeres Finanzergebnis

Der Jahresüberschuss sank in 9M 2025/26 um 9,3 Mio. EUR auf 189,1 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang des Finanzergebnisses um 6,9 Mio. EUR auf -41,8 Mio. EUR (9M 2024/25: -34,9 Mio. EUR). Dazu trugen geringere Zinserträge, ein höherer Zinsaufwand und negative Währungseffekte bei. Das Ergebnis je Aktie der HORNBACH Holding lag daher mit 11,39 EUR leicht unter dem Vorjahresniveau (9M 2024/25: 11,84 EUR).

Prognose für das Gesamtjahr bleibt bestehen

Die ursprüngliche Prognose vom 21. Mai 2025 bleibt bestehen. Die HORNBACH Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin einen Nettoumsatz auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau (6.200 Mio. EUR) und ein Adjusted EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 (269,5 Mio. EUR).

Prognose-Nomenklatur:

* Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2% bis +2% | „Leicht“ = +/- 2% bis +/-6% | „Deutlich“ = >+/-6%.

** Bereinigtes EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5% bis +5% | „Leicht“ = +/- 5% bis +/-12% | „Deutlich“ = >+/-12%.

Tabelle 2: Sonstige Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern

30. November 2025 28. Februar 2025 ± Eigenkapital in % der Bilanzsumme 47,1% 44,1% Anzahl der Einzelhandelsfilialen 1764) 172 +4 Verkaufsfläche der Einzelhandelsfilialen in Tqm (BHB)5) 2.116 2.064 +2,5% Anzahl der Baustoffhandels-Niederlassungen 39 39 ±0 Anzahl Mitarbeitende6) 25.535 25.329 +0,8%

3) GfK-Definition: Baumärkte grösser als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechische Republik

4) davon 173 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte sowie drei BODENHAUS Fachmärkte

5) Verkaufsfläche BHB: geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%.

6) Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag, einschliesslich passiver Beschäftigungsverhältnisse

Hinweis

Die Quartalsmitteilung des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns für Q3/9M 2025/26 ist online verfügbar unter: www.hornbach-holding.de.

Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (Englisch) findet heute, 19. Dezember 2025, um 8:30 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist über den folgenden Link verfügbar: https://hornbach.engagestream.companywebcast.com/2025-12-19.

