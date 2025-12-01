HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
HORNBACH Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 96 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, bei dem Baumarktkonzern warte man auf die Nachfragebelebung. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) habe im dritten Quartal seine Erwartung verfehlt. Daraufhin kalkuliert er nun für das neue Geschäftsjahr mit einem Ergebnis am unteren Ende der genannten Zielspanne. Eine Kaufempfehlung will der Experte erst in Erwägung ziehen, wenn sich eine Nachfragebelebung abzeichnet./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
Unternehmen:
HORNBACH Holding
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten
Kurs*:
82.80 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
Kurs aktuell:
82.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul
KGV*:
-
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|SDAX aktuell: SDAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
05.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.041 Pkt - Hornbach-Aktie unter Druck (Dow Jones)
|
05.12.25
|EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Reduced earnings in Q3 2025/26 – Guidance for adjusted EBIT at previous year’s level still valid (EQS Group)
|
05.12.25
|EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 – Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau bleibt bestehen (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)