HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
54.60CHF
2.60CHF
5.00 %
02.05.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.10.2025 07:42:58
HORNBACH Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei vor allem auf höhere Personalausgaben zurückzuführen./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
91.80 €
|
Abst. Kursziel*:
3.49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
91.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.94%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
08.10.25
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
02.10.25