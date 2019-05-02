Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

54.60
CHF
2.60
CHF
5.00 %
02.05.2019
SWX
HORNBACH
73.08 CHF -5.61%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei vor allem auf höhere Personalausgaben zurückzuführen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
91.80 € 		Abst. Kursziel*:
3.49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
91.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.94%
Analyst Name::
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

