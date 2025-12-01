HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
HORNBACH Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe ein schwaches drittes Quartal hinter sich, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies begrenze das kurzfristige Potenzial, was den operativen Gewinn (Ebit) betrifft. Seine Kaufempfehlung bestätigt er aber wegen einer attraktiven Bewertung und mittelfristig vielversprechenden Aussichten./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Buy
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.00 €
|
Abst. Kursziel*:
40.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.30%
|
Analyst Name::
Thilo Kleibauer
|
KGV*:
-
